ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamını yitiren Mitte'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Oyuncunun beklenmedik ölümü, televizyon dünyasında üzüntü yaratırken olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN İDDİALAR GÜNDEMDE

RJ Mitte'nin temsilcileri, yaptıkları açıklamada oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Mitte'nin oyunculuğunun yanı sıra yardım çalışmaları ve engelli hakları alanındaki faaliyetlerine de dikkat çekildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Mitte'nin Teksas'ın Brownsville kentinde yaşamını yitirdiği belirtildi. TMZ, yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde oyuncunun intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak ölüm nedeni henüz resmî makamlar tarafından doğrulanmadı.

Mitte'nin ölümünden kısa süre önce çeşitli projelerde yer aldığı ve kamuoyunun karşısına çıktığı da öğrenildi. Oyuncu, ekim ayının başında katıldığı bir podcast yayınında Breaking Bad dizisindeki deneyimlerini anlatmıştı.

BREAKING BAD İLE DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

21 Ağustos 1992'de dünyaya gelen RJ Mitte, oyunculuk kariyerindeki en büyük çıkışını 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisiyle yaptı. Mitte, dizinin başrol karakteri Walter White'ın oğlu Walter White Jr. rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Gerçek yaşamında da serebral palsi bulunan oyuncu, dizide aynı durumla yaşayan bir karakteri canlandırdı. Beş sezon boyunca toplam 56 bölümde yer alan Mitte, performansıyla dikkat çekti.

Breaking Bad'in ardından Switched at Birth, The Oak Room ve The Guardians of Justice gibi yapımlarda rol alan oyuncu, engelli bireylerin sinema ve televizyon sektöründe daha fazla temsil edilmesi için de çalışmalar yürüttü.

United Cerebral Palsy kuruluşunun elçiliğini üstlenen Mitte, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyordu.