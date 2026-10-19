ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Temecula kentinde bulunan tarihi Swing Inn Cafe, ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Dean Norris ve eşi Bridget Norris'in 2022 yılında devraldığı işletmenin borçlarını ödeyebilmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

1,8 MİLYON DOLARLIK BORÇ ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında yer alan haberlere göre restoranı işleten Main Street Eeeatary LLC, 25 Eylül 2026 tarihinde Kaliforniya Merkez Bölgesi İflas Mahkemesine başvurarak borçlarını yeniden yapılandırmak için koruma talep etti.

Mahkeme kayıtlarında işletmenin toplam borcunun yaklaşık 1,8 milyon dolar olduğu, buna karşılık varlıklarının yalnızca 147 bin 810 dolar seviyesinde kaldığı belirtildi. En büyük borcun ise Byline Bank'e ait 1,57 milyon dolarlık kredi olduğu bildirildi.

Şirket, yaşanan mali sıkıntıların nedenlerinden biri olarak bankadan alınan kredinin yüksek maliyetini gösterdi. Kredi geri ödemelerinin işletmeyi ekonomik açıdan zor durumda bıraktığı belirtildi.

99 YILLIK RESTORANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Temecula'nın Old Town bölgesinde bulunan Swing Inn Cafe'nin geçmişi 1927 yılına kadar uzanıyor. İlk olarak Mother's Cafe adıyla hizmet vermeye başlayan işletme, yıllar içinde bölgenin tanınmış restoranlarından biri haline geldi.

Dean Norris ve eşi Bridget, Ağustos 2022'de yaklaşık 1,3 milyon dolara satın aldıkları restoranı yenileyerek barbekü ağırlıklı bir işletmeye dönüştürdü. Mekan, hem bölge sakinlerinin hem de Breaking Bad hayranlarının ilgisini çekti.

Restoranın mali sorunlarının ortaya çıkmasının ardından müşteriler ve yerel yöneticiler işletmeye destek verdi. Temecula Belediye Meclisi Üyesi Brenden Kalfus da tarihi restoranın faaliyetlerine devam etmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan Dean Norris, aynı dönemde Breaking Bad dizisindeki rol arkadaşı RJ Mitte'nin ölüm haberiyle de sarsıldı. Dizide Walter White Jr. karakterini canlandıran 34 yaşındaki Mitte'nin 12 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından Norris, sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirerek ailesine başsağlığı diledi.

Yaklaşık bir asırlık restoranın borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.