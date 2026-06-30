Korkunç olay Almanya’nın Bremen kenti Vegesack ilçesinde geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Annesi Alman, babası Türk olan 22 yaşındaki Brandon Sami Çağlar, üst komşusu 40 yaşındaki Dennis T. ve 35 yaşındaki eşini mızrakla ağır yaraladı.

CAMDAN ATLADI

Dennis T.’nin çığlıkları üzerine yakın çevredekiler konuyu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Dennis T.’yi ağır yaralı, eşini ise ölü buldu. Çiftin 2 yaşındaki çocuklarının da dehşet sırasında evde olduğu öğrenildi. Bild’in haberine göre katil zanlısı operasyon sırasında pencereden atlayarak kaçtı.

POLİS ALARMA GeÇTİ

Kentin dört bir yanında katil zanlısını arayan polis, Brandon Sami Çağlar’ın Aşağı Saksonya’da bir mısır tarlasında saklandığını belirledi. Özel harekat polisleri zanlıyı yaralı buldu. Yakalandığı anda kalbi duran Çağlar, yoğun bakımdaki müdahaleyle hayata döndürüldü. Zanlının nisan ayında binadan çevreye ateş açtığı, polislere tüfekle saldırdığı öğrenildi. Bu olayda Çağlar’ın “tehlikeli değil” denilerek serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Bremen’i dehşete düşüren cani Brandon Sami Çağlar (altta) 2 yaşında bir çocukları bulunan Dennis T. ve karısını mızrakla katletti. Mısır tarlasında yakalanan katil zanlısı, öldü yeniden hayata döndürüldü.