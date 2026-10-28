Brent petrolün varil fiyatı, 28 Ekim Çarşamba günü 115 doların üzerine çıktı. Yükseliş, ABD'nin ara seçimlerin ardından İran'a karşı olası yeni bir askeri harekâta hazırlanmaları için bazı Körfez ülkelerini uyardığı yönündeki haberlerin ardından gerçekleşti.

Brent, Nisan 2026'da ulaşılan yaklaşık 126 dolarlık dört yılın zirvesine doğru yükselse de bu seviyenin altında kalmayı sürdürdü. Orta Doğu'da askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimali, petrol arzına yönelik riskleri ve fiyat dalgalanmalarını gündemde tutuyor.

İSRAİL'DE RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR İZLENİYOR

Yatırımcıların takip ettiği bir diğer gelişme İsrail seçimleri oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu seçimleri kazanamadı. Sonuçların Orta Doğu'daki çatışmanın seyrine olası etkileri piyasanın gündeminde yer aldı.

ABD STOKLARINDA 2 MİLYON VARİLLİK DÜŞÜŞ

ABD'de ham petrol stokları, 23 Ekim'de sona eren haftada yaklaşık 2 milyon varil azaldı. Bu düşüş, petrol arzının daraldığına ilişkin işaretlerden biri olarak öne çıktı. Stok verileri, bölgedeki jeopolitik risklerle birlikte petrol fiyatlarının seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.