Küresel petrol piyasalarında, Orta Doğu'daki gerilim ve arz kesintilerine ilişkin endişelerle fiyatlar yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 116,18 dolara çıkarak son altı aydaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası petrol piyasasının referans göstergesi olan Brent petrol, yüzde 2,62'nin üzerinde artışla 116,18 dolardan işlem gördü.

4 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK

Brent petrol, perşembe günü de yüzde 4 yükselerek 113,17 dolardan kapanmış ve mayıs ayından bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

New York Ticaret Borsası'nda (NYMEX) işlem gören Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,66 artarak 101,13 dolar seviyesine çıktı.

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ve Libya'daki üretim kayıpları da petrol arzına ilişkin gelişmeler arasında yer aldı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.