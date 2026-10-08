Dün 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,2 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 102,73 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,34 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırıların artması, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığına yönelik haber akışı ve Körfez kıyısındaki üretimin olumsuz hava koşulları nedeniyle kesintiye uğrayabileceği beklentisi etkili oldu.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Katar’ın Medinet eş-Şemal kentinin 51 deniz mili kuzeyinde bir petrol tankerinin saldırıya uğradığını ve saldırıda can kaybı ve yaralanmaların meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO, bölgedeki gemilere seyir sırasında dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu. Olayın sorumlusu ve kullanılan mühimmat türüne ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlamasını değerlendirdiği ve orduya hazır olunması emrinin verildiği öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların sürmesi durumunda ülkenin enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Bu gelişmeler, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA AZALIŞ TALEBİN YÜKSEK SEYRETTİĞİ ALGISI YARATIYOR

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalışla 424 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalarak 283 milyon varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 400 bin varil artışla 204 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM KESİNTİSİ BEKLENTİSİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki üretimin hava koşulları nedeniyle kesintiye uğrayabileceği beklentisi oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, fırtına nedeniyle bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz tesislerinden zorunlu olmayan personel tahliye edilmeye başlandı. BP, Chevron ve Shell'in üretim kesintilerine en fazla maruz kalabilecek şirketler arasında yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, IEA Başkanı Fatih Birol, dün düzenlenen IEA üyesi ülkeler toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üye ülkelerin bu yıl martta alınan ortak eylem kararı kapsamında stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin hızlanacağını bildirdi.

Birol, dizel piyasalarında devam eden arz sıkışıklığı nedeniyle mümkün olduğu ölçüde dizel stoklarının piyasaya sürülmesine öncelik verileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 103,16 dolar seviyesinin direnç, 102,22 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.