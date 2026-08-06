Avrupa Birliği, Brezilya'dan kanatlı eti ve bal ithalatının önünü açabilecek yeni bir denetim sürecine hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova'nın açıklamasına göre, denetim Ağustos sonunda yapılacak. İncelemede Brezilya'nın, ihraç edilen hayvansal ürünlerin elde edildiği hayvanların tüm yaşamları boyunca antibiyotik kullanımına ilişkin AB kurallarına uyum sağlaması gerekecek.

Bloomberg'in haberine göre söz konusu denetim, Brezilya'nın gerekli yaşam boyu güvenceleri sunamadığı sığır eti ve yumurtayı kapsamayacak. AB'ye ihracatı fiilen yetkilendirilmemiş su ürünleri de incelemenin dışında tutulacak. Denetim raporunun takip eden haftalarda hazırlanması bekleniyor.

Sonucun olumlu olması halinde Avrupa Komisyonu, Brezilya'nın kanatlı eti ve bal için yetkili üçüncü ülkeler listesine yeniden alınmasını gündeme getirebilecek. Olası düzenleme değişikliği AB üye ülkelerin oylamasına sunulacak. Brezilya halen, 3 Eylül'de yürürlüğe girecek antibiyotik standartları kapsamında AB'ye ihracat yapmasına izin verilen ülkeler listesinde yer almıyor.