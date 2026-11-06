Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra yurt dışına çıkış yasağına rağmen ABD'ye giden Senatör Flavio Bolsonaro'yu hedef aldı. Lula, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisini Bolsonaro'nun Trump'a "uğursuzluk getirdiği" sözleriyle yorumladı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre bir YouTube canlı yayınında konuşan Lula, "Uğursuz bir adam. Trump'ın yenilgisine neden oldu. ABD'ye geldi ve Trump kaybetti." dedi.

Bolsonaro'yu ABD'ye sığınmakla suçlayan Lula, "Aleyhindeki davalarla yüzleşmek için Brezilya'ya dönmek zorunda kalacaksın." ifadelerini kullandı.

YURTDIŞI ÇIKIŞI YASAĞI VARDI

Flavio Bolsonaro, devlet başkanlığı seçiminde Lula da Silva'ya yenilmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı. Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş, ancak bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce Arjantin'e, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı. Lula, Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini daha önce "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

FİLMİN FİNANSMANI SORUŞTURULUYOR

Brezilya basınındaki haberlere göre Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.