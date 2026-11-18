Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletine bağlı Maracaju kentinde 12 Kasım akşamı meydana gelen olayda, emekli polis memuru Arinaldo Serafim Santana (55) ile eşi Rosangela Nicoletti (54), kızlarının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bir barın açık bölümünde başka bir kişiyle sohbet eden çiftin yanına işletmenin arka tarafından gelen 40 yaşındaki Vantuir Chaves, arkadan ateş açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın art arda ateş ettiği, ardından silahını yeniden doldurarak saldırıyı sürdürdüğü görüldü.

15’ten fazla el ateş edilen saldırıda Santana ve Nicoletti olay yerinde yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında çiftin yanında bulunan 41 yaşındaki bir kişi de kurşunların hedefi oldu. Kolundan yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

BOŞANMA ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Polis soruşturmasında saldırının aile içindeki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı değerlendirildi. Vantuir Chaves’in öldürülen çiftin kızıyla 16 yıl evli kaldığı, ancak ayrılığı kabullenemediği öne sürüldü.

Yetkililer, şüphelinin boşanma sürecinin ardından eski eşini tehdit ettiğini ve geçmişte aile içi şiddet olaylarına karıştığını bildirdi.

Çifte cinayetin ardından kaçan Chaves’in, iki gün sonra Maracaju kentinde bir otelin çevresinde bulunduğu tespit edildi.

Brezilya Askerî Polisi bünyesindeki Özel Müdahale Taburu ekipleri, saat 06.40 sıralarında şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınmak istendiği sırada silahını çekerek polise karşılık verdiği belirtilen Chaves, çıkan çatışmada vuruldu.

Hastaneye kaldırılan şüpheli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.