Formula 1 takviminin en heyecan verici duraklarından biri olan Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turları nefes kesti. Sao Paulo'daki 4 bin 309 metrelik tarihi Jose Carlos Pace Pisti'nde (Interlagos) etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle seans gecikmeli olarak başlatıldı.

Zorlu zemin koşullarına ve kaygan asfalta meydan okuyan McLaren pilotu Lando Norris, 1:27.470'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak yarışa ilk cepten (pole position) başlama hakkını kazandı.

İngiliz pilotu, yalnızca 0.204 saniye gerisinde kalan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ikinci sıradan takip etti.

MOTOR CEZALARIYLA EN GERİYE DÜŞTÜLER

Hafta sonunun en sarsıcı tablosu ise dünya şampiyonluklarının gediklisi iki efsane ismin cephesinde yaşandı. Araçlarında dayanıklılık ve performans artışı hedefiyle yeni güç ünitesi bileşenlerine geçen Max Verstappen ile Lewis Hamilton, motor değişimleri nedeniyle grid cezasına çarptırıldı.

Formula 1'in iki süperstarı, Brezilya'daki ana yarışa gridin en arka sıralarından başlayacak. Bu sürpriz ceza, ikilinin yarış boyunca ön sıralara tırmanmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi şimdiden pistin ana odak noktası haline getirdi.

GENÇ ŞAMPİYON ANTONELLİ HIZ KESMİYOR

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan sansasyonu Kimi Antonelli, Interlagos'ta da adından söz ettirmeyi başardı. Sıralama turlarında liderin 0.625 saniye gerisinde kalarak üçüncü cebi kapan genç yetenek, güçlü form grafiğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta koşulan Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1 tarihinde dünya şampiyonluğuna ulaşan en genç pilot unvanını elde eden Antonelli, şampiyon unvanıyla çıkacağı ilk yarışta podyum iddiasını net şekilde ortaya koydu.

Grid diziliminde yaşanan tarihi sürprizler, en arkadan başlayacak Hamilton ve Verstappen'in yükselme savaşı ve ön sıradaki galibiyet rekabetiyle dolu dev yarış, bugün Türkiye saati ile 20.00'de start alacak.