Brezilya'nın Sao Paulo kentinden hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolunda bir kamyonla çarpıştı. Kazada, 12 üniversite öğrencisi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı.
Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." diyerek, acısını dile getirdi.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden öğrencilerin eğitim aldığı Franca Üniversitesi, üç günlük yas ilan etti.