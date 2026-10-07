São Paulo’da eylül ve ekim aylarında farklı noktalarda cesetler bulundu. Bazı kurbanların siyah poşetlere konulduğu, bazılarının ise poşet veya örtülerle gizlendiği belirlendi.

Vakaların benzer şekilde kamuoyuna yansıması, cinayetlerin tek bir kişi ya da organize bir yapı tarafından işlenmiş olabileceği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi.

Polis: Şu an bağlantı tespit edilmedi

São Paulo Polisi, olayları ayrı ayrı soruşturuyor. Yetkililer, şu ana kadar cinayetler arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu gösteren bir delile rastlanmadığını ve aynı failin tüm olayların arkasında olduğuna ilişkin bir bulgu olmadığını bildirdi.

Polis ayrıca kurbanların profillerinin birbirinden farklı olduğunu ve bazı olaylarda farklı suç senaryolarının değerlendirildiğini belirtiyor. İntikam, borç anlaşmazlıkları ve organize suç bağlantısı ihtimalleri de soruşturulan seçenekler arasında yer alıyor.

Siyah poşet kullanılması tek başına yeterli değil

Güvenlik makamlarına göre cesetlerin poşetlere konulması, tek başına cinayetlerin aynı kişi tarafından işlendiğini göstermiyor. São Paulo Kamu Güvenliği Sekreterliği de bazı vakalarda poşet veya kumaş kullanımının cesetlerin taşınması ya da gizlenmesiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Kamera kayıtları ve adli deliller inceleniyor

Cinayet dosyaları, Cinayet ve Kişilere Karşı Suçları Soruşturma Dairesi (DHPP) tarafından ayrı ayrı ele alınıyor. Ekipler, adli tıp bulgularının yanı sıra olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini ve diğer delilleri inceliyor.