Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Brezilya’dan hareket eden ve Mersin Limanı’na ulaşan kuru yük gemisinin alt bölümünden dalgıçlar aracılığıyla uyuşturucu çıkarılacağı tespit edildi.

350 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda ekipler, geminin dış gövdesinin alt kısmında bulunan motorun soğutma suyu bölümünü kontrol etti. Burada 12 paket halinde gizlenmiş toplam 350 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucunun yanı sıra dalış ekipmanları ve su altı skuteri de bulundu.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., O.K. ve E.Y. tutuklandı. E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.