FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Haiti takımları, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bulunan Philadelphia Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmayı Brezilya 3-0 kazandı.
İlk sınavında Fas ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Sambacılar, Haiti karşısında net bir galibiyetle aldı ve gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltti. Gruptaki ilk maçında İskoçya'ya 1-0 mağlup olan Haiti ise güçlü rakibi karşısında direnemeyerek turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.