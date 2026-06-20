FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Haiti takımları, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde bulunan Philadelphia Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmayı Brezilya 3-0 kazandı. İlk sınavında Fas ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Sambacılar, Haiti karşısında net bir galibiyetle aldı ve gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltti. Gruptaki ilk maçında İskoçya'ya 1-0 mağlup olan Haiti ise güçlü rakibi karşısında direnemeyerek turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

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