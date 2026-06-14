2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ve Fas, ABD’nin East Rutherford şehrindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadı) karşı karşıya geldi.
6. dakikada yay gerisinde şut pozisyonunu bulan El Aynaoui sert vurdu, kaleye giden topa son anda Brezilya stoperi Gabriel dokunarak gole izin vermedi.
Fas ablukası altında geçen dakikaların ardından ilk gol geldi. 21. dakikada İsmael Saibari attı, Fas öne geçti: 0-1. Savunma arkasına sarkan Ismael Saibari, Brahim Diaz'ın ara pasıyla bir anda kaleci Alisson'la karşı karşıya kaldı. Saibari, harika bir aşırtma vuruşla ağları buldu.
32. dakikada skora denge geldi. Ceza sahası sol çizgisinin gerisinde topla buluşan Vinicius Jr. topla içeri girdi, rakibini karşısına alıp sağına çekti sol ayakla uzak köşeye kurtarılması imkansız bir şut yollayarak ağları sarstı: 1-1.
45+2. dakikada sol taraftan gelen ortaya ceza sahasında Lucas Paqueta sol ayakla voleyi vurdu ancak kaleci Bounou köşeden çıkardı.
67. dakikada Bruno Guimaraes ceza sahası sağ çizgisinin gerisinden kaleye paralel yerden kesti, gol noktasında Raphinha'dan gol vuruşu gelmedi, mutlak gol kaçtı.
78. dakikada Brezilya ikinci gole çok yaklaştı. Vinicius Jr. sol kanatta son çizgiye inip ceza sahasına yerden pasını çevirdi, Raphinha penaltı noktasında uygun pozisyonda şutunu çekse de kaleci gole geçit vermedi.
83. dakikada savunmanın geriye doğru yolladığı pas kısa düşünce Raphinha yay önünde baskıya geldi. Bouno, kalesinden zamanında açılarak mutlak golü önledi.
90+9'da El Aynaoui'nin ceza sahası dışından sağ direk dibine yolladığı plasede Alisson, son anda topu çıkardı. Seken topu ikinci hamlede savunma kornere yolladı.
Mücadele 1-1 sona erdi.