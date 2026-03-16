Brezilya Milli Takım'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den kaleci Ederson ile Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın geniş listede yer buldu.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara böylece kariyerinde ilk kez Sambacılar'ın aday kadrosuna dahil edilmiş oldu. 26 yaşındaki oyuncu ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek.

EDERSON 30 KEZ FORMA GİYDİ

Sarı lacivertlilerin kalecisi Ederson ise kariyerinde 31. kez milli takımda kaleyi korumak için Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den görev bekleyecek.