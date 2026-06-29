2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı.

Brezilya ilk yarsını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yükselterek sahadan 2-1 galip ayrıldı. Japonya'nın golünü Kaishu Sano kaydederken Sambacılar'ın golleri Casemiro (56) ve Gabriel Martinelli'den (90+6) geldi.

Brezilya, 60 yılın en başarısız Dünya Kupası sonucunu almanın eşiğinden dönerken Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 90+6'da son 16 biletini cebine koydu.

Japonya ise, Dünya Kupası tarihinde gruptan çıktıktan sonra hiç tur atlayamadı. 2002'de son 16'da Türkiye'ye, 2010'da son 16'da Paraguay'a, 2018'de son 16'da Belçika'ya, 2022'de son 16'da Hırvatistan ve son olarak 2026'da son 32'de Brezilya'ya mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bruno Guimaraes rakip ceza sahasına girmeden şutunu çekse de savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

14. dakikada Brezilya etkili geldi. Seri pasların ardından sol çaprazda topla buluşan Matheus Cunha'nın şutu kalecide kaldı.

15. dakikada Bruno Guimaraes ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu yollasa da top direk dibinden dışarı çıktı.

GOL 29. dakikada Japonya öne geçti. Orta sahada topla buluşan Kaishu Sano, peş peşe çalımlarla yay önüne yaklaştı ve bekletmeden şutunu çekti. Sol direk dibine yerden gelen topta kaleci Alisson uzansa da çaresiz kaldı: 0-1.



35. dakikada Brezilya Lucas Paqueta ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lucas Paqueta'nın şutu savunmaya da çarparak az farkla dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Japonya üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Brezilya gole çok yaklaştı. Danilo'nun sağ çaprazdan ortasında Bruno Guimaraes, ceza alanı içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Sağ çatala giden topu kaleci Suzuki güçlükle kurtardı.

53. dakikada soldan gelen ortada Casemiro altıpas içinde uçarak kafayı vurdu. Çizgi üzerindeki Tomiyasu'nun vücudundan seken topu kaleci Suzuki tokatladı ve Tomiyasu tekrar çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

GOL 56. dakikada skora denge geldi. Ceza alanı sol ön çaprazında Gabriel'in arka direğe doğru yaptığı ortada iyi yükselen Casemiro, topu kafayla ağlara yolladı: 1-1.

58. dakikada Vinicius Jr. sol kanatta buluştuğu topla iki rakibini şık çalımlarla devre dışı bıraktı. Ceza alanına giren yıldız oyuncunun şutunda kaleci Suzuki'nin de temas ettiği top direk içinden oyun alanına döndü. Dönen topa Cunha vururken çerçeveyi tutturamadı.

64. dakikada rakip yarı alana atılan topla buluşan Ueda, hızla ceza alanına sokuldu. Ceza alanı sol ön çaprazından şutunu çeken Ueda'ya kaleci Alisson gol izni vermedi.

77. dakikada Gabriel Martinelli ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan şutunu çekse de top az farkla oyun alanını terk etti.

GOL 90+6. dakikada Brezilya öne geçti. Bruno Guimaraes yay önünde içeri kaçan Gabriel Martinelli'ye pasını aktardı. Martinelli, kontrol ettiği topu bekletmeden sağ direk içine doğru yolladı. Kalecinin müdahalesine rağmen top direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.