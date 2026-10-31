Güney Amerika kökenli tropikal meyveler arasında yer alan çarkıfelek meyvesi (Passiflora), Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı. Özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde üretimi yapılan meyve, yüksek katma değerli tarım ürünleri arasına girmeye aday. Meyve Antalya ve Mersin'de üretim alanları oluşturuluyor.

GÜNEY AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE UZANDI

Bilimsel adı Passiflora edulis olan çarkıfelek meyvesinin anavatanı Güney Amerika. Brezilya, Paraguay ve Arjantin'in kuzey bölgelerinde doğal olarak yetişen meyve, bugün dünyanın farklı ülkelerinde ticari amaçla üretiliyor. Mor veya sarı kabuğa sahip olan meyvenin iç kısmında aromatik, sulu ve çekirdekli bir yapı bulunuyor. Özellikle meyve suyu, tatlı, dondurma ve çeşitli gıda ürünlerinde kullanılıyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Türkiye'de tropikal meyve yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar kapsamında çarkıfelek meyvesi de üreticilerin ilgisini çekmeye başladı. Antalya'nın Alanya ilçesin ve Mersin'de ticari üretim gerçekleştiriliyor. Alanya'da 204 dekarlık alanda passiflora yetiştiriliyor. Ürünün uygun iklim koşullarında yetiştirilebilmesi, Akdeniz Bölgesi'ndeki üretim çalışmalarını destekliyor. Hasat dönemleri ve yetiştirme koşulları üretim yapılan bölgeye göre değişebiliyor.

YILDA İKİ KEZ ÜRÜN VEREBİLİYOR

Çarkıfelek meyvesinin üreticilerin ilgisini çekmesindeki nedenlerden biri de uygun koşullarda yılda iki kez hasat vermesi. Taze tüketimin yanı sıra gıda sanayisinde de değerlendirilen meyve, farklı pazarlara hitap ediyor.