Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Singapur'daki The National Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Tatsuhiro Sakamoto'nun 90+1. dakikadaki galibiyet golünün ardından Brezilya'nın itirazları iki kırmızı kartla sonuçlandı.

Gol öncesinde Joao Gomes'e faul yapıldığını savunan Brezilya kulübesi, hakem Jansen Foo'ya tepki gösterdi. Singapurlu hakem, itirazlar sırasında sahaya girdikleri gerekçesiyle teknik direktör Ancelotti ile 71. dakikada oyundan alınan Raphinha'ya kırmızı kart gösterdi.

'HAKEME KARŞI OYNARKEN İŞLER ZORLAŞIYOR'

Maçın ardından kırmızı kartı ve tepkisi nedeniyle özür dileyen Raphinha, hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Japonya'nın ilk golünde elle müdahale olduğunu, Brezilya'nın ilk yarıda bir penaltısının verilmediğini ve üçüncü gol öncesinde Joao Gomes'e faul yapıldığını savundu.

Raphinha, "Maç boyunca hakemin yaptığı birçok hatadan sonra onunla konuşmaya çalıştım ama hiçbir zaman iletişime açık değildi" dedi.

Brezilyalı futbolcu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İkinci yarıda çok daha iyiydik ancak hakeme karşı oynarken işler zorlaşıyor. Gelişmemiz gereken konular var ama bugünkü hakem kararlarının cezasız kalmasına izin veremeyiz."