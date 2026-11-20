Brezilya'da haftada 6 gün çalışma ve 1 gün dinlenme esasına dayanan “6x1” sistemi sona eriyor. Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, sistemi kaldıran kararnameyi imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Lula, 16 Aralık'ta başlayacak uygulamayla çalışanların ücretlerinde kesinti yapılmadan haftada 2 gün dinlenme hakkına sahip olacağını bildirdi. Düzenlemeyi Brezilyalı işçiler için tarihî bir kazanım olarak nitelendiren Lula, şunları söyledi:

“Haftada iki gün dinlenme, maaşlarda kesinti olmadan. Bugün 6x1 çalışma sisteminin sona ermesini düzenleyen kararnameyi imzaladım. Bu, hükümetimizin kararlılığı ve desteğiyle elde edilen Brezilya işçi sınıfının tarihî bir kazanımıdır.”

Kararname, çalışma süreleri azaltılacak işçilerin ücretlerini korumak amacıyla saatlik ücretin hesaplanmasına ilişkin kriterleri de belirliyor.

“İNSANLARIN DİNLENMEYE, ÇOCUKLARINA BAKMAYA” ZAMAN AYIRMASI GEREKİYOR

Çalışanların ailelerine ve sosyal yaşamlarına zaman ayırabilmesi gerektiğini vurgulayan Lula, düzenlemenin özellikle hem işte hem evde sorumluluk üstlenen kadınlar açısından önem taşıdığını belirtti.

Lula, “Hak mücadelesinin içinde büyüdüm ve çalışmanın değerini biliyorum. Ama hayatın yalnızca çalışmaktan ibaret olamayacağını da biliyorum. İnsanların dinlenmeye, çocuklarına bakmaya, aileleriyle birlikte olmaya ve onurlu bir yaşam sürmeye zaman ayırması gerekiyor. Özellikle de çoğu zaman çifte mesai yapan kadınların” dedi.

Yeni düzenin işçilerin mücadelesinden doğduğunu ifade eden Lula, bu kazanıma Cumhurbaşkanı olarak katkıda bulunmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.