Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Sao Paulo'daki 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde sağanak yağış altında gecikmeli yapılan sıralama turlarında Norris, 1:27.470'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, Norris'in 0.204 saniye gerisinde ikinci oldu. Aynı takımın İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise liderin 0.625 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

VERSTAPPEN VE HAMILTON EN ARKA SIRALARDAN BAŞLAYACAK

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yeni güç ünitesi bileşenleri kullanmaları nedeniyle pazar günkü yarışa en arka sıralardan başlayacak. Brezilya Grand Prix'si bu akşam TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Mercedes'in 20 yaşındaki pilotu Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonluğunu kazanmış ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot unvanını almıştı.