Brezilya, Singapur ile oynadığı hazırlık maçını 7-0 kazandı. Vinicius Jr., takımının ilk üç golünü atarak 21 dakikada hat-trick yaptı.

İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Brezilya, ikinci yarıda üç gol daha buldu. Vinicius Jr.'ın üç golüne Endrick, Estevao ve Rayan'ın golleri ile Raoul bin Suhaimi'nin kendi kalesine attığı gol eklendi.

Vinicius Jr., karşılaşmanın 60. dakikasında yerini Allan Andrade Elias'a bıraktı.

Brezilya, milli takım arasında Singapur maçından önce Japonya'ya 3-2 yenilmişti. Singapur ise Paraguay karşısında 4-1 mağlup olmuştu. Brezilya, Singapur galibiyetiyle milli takım arasını tamamladı.