Yanlış tarım ve hayvancılık politikaları kırmızı et ve canlı hayvan piyasasını ithalata mahkum ederken her yıl milyarlarca dolara ulaşan ithalat, başta Brezilya olmak üzere Türkiye dışındaki pek çok ülke üreticisini ihya etti. Bu yılın ilk 7 ayında canlı sığır ithalatı yüzde 18.3 artışla 177 bin 265 tona ulaşırken ithalat için toplam ödenen tutar ise 904.6 milyon dolar

ile önemli bir eşiğe ulaştı.

Canlı sığır ithalatında öne çıkan ülkelerden olan Brezilya’dan 2026’nın Ocak-Temmuz döneminde 299 bin 282 baş canlı sığır ithal eden Türkiye, bu ülkenin toplam canlı sığır ihracatının yüzde 40.2’sini tek başına aldı.

YÜZDE 82 ARTTI

Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci’nin değerlendirmelerinin yer aldığı tarımdanhaber.com’un haberine göre, Türkiye mevcut verileri ile bu ülkenin en büyük pazarı haline gelmiş durumda. Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı verilerine dayandırılarak yapılan habere göre, Brezilya, 2026 Ocak-Temmuz döneminde 743 bin 660 baş canlı sığır ihraç etti. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.25 arttı. Bu ihracatın 735 bin 49 başlık bölümü, yani yüzde 98.8’i Orta Doğu pazarlarına gerçekleştirilirken Türkiye ise aynı dönemde Brezilya’dan 299 bin 282 baş canlı sığır ithal etti. Böylece Türkiye, Brezilya’nın toplam canlı sığır ihracatının yüzde 40.2’sini tek başına satın alarak en büyük ticari pazarı konumuna geldi.

Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı canlı sığır ithalatı 2025’in aynı dönemine göre, yüzde 82 artarken, Türkiye’yi 145 bin başla Fas, 116 bin başla Irak ve 95 bin başla Mısır takip etti. Bu verilere göre Türkiye’nin bu alandaki ithalatı Fas’ı ikiye katladı.

İthalat, 1 milyar dolar sınırına doğru ilerliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yılın ocak ayında 500 bin baş besilik sığır ithalatı yapacağını duyurmuştu. Geçen yıl ise 239.4 bin tonluk canlı sığır ithalatı için yaklaşık 1.2 milyar dolarlık ödeme yapılmıştı. Bu yılın ilk 7 ayında 1 milyar dolar sınırına dayanan ithalat geçen yılın rakamlarının da aşılacağına işaret ediyor. Diğer taraftan Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülke olan Brezilya’nın yıl sonunda yaklaşık 1.25 milyon baş canlı sığır ihraç edeceği, ancak 2027 yılında ise bu veride 250 bin başlık gerileme yaşanacağı kaydediliyor.