Brezilyalı avukat ve sosyal medya içerik üreticisi 37 yaşındaki Tayane Dalazen, nisan ayında Brezilya kıyılarında katıldığı köpekbalığı dalışı sırasında saldırıya uğradı.

BBC'nin haberine göre Dalazen, dalış esnasında köpekbalıklarının normalden farklı şekilde su yüzeyinde bulunduğunu fark ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda köpekbalığı olduğunu belirten Dalazen, daha sonra tur organizatörlerinin hayvanları turistlerle etkileşime girmeleri amacıyla beslediğini öğrendiğini aktardı.

ANİDEN BACAĞINA SALDIRDI

Dalazen, dalış sırasında bacağında aniden güçlü bir baskı hissettiğini belirterek, saldırı anında sakin kalmaya çalıştığını söyledi.

2 metreden uzun olduğu belirtilen köpekbalığının, Dalazen'i uyluk bölgesinden ısırdığı, birkaç saniye boyunca suyun altında tuttuğu ve ardından bıraktığı belirtildi.

Saldırının ardından sudan çıkmayı başaran Dalazen'in uyluğunda kesikler oluştu.

Yaşadığı olayı "çok korkutucu" olarak nitelendiren Dalazen, saldırı sırasında köpekbalığına dokunmadığını ancak hayvana çok fazla yaklaştığını ifade etti.

SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Dalazen, köpekbalığı saldırısı sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, video milyonlarca kez izlendi.

Dalazen, dalış sırasında bölgede çok sayıda köpekbalığı bulunduğunu ve hayvanların turistlerle etkileşim kurması için beslendiğini daha sonra öğrendiğini belirtti.