Yedi yıl aradan sonra Güney Amerika futbolunun en önemli turnuvası Libertadores'e geri dönen Brezilya temsilcisi Cruzeiro'da kriz yaşanıyor.

Savunma hattının kilit oyunculardan Lucas Romero’nun sakatlığı nedeniyle formayı kapan Walace’ın kaleci Matheus Cunha ile ilgili yaptığı şaka büyük bir sorunu beraberinde getirdi.

KADRO DIŞI KALDI

O Tempo'nun haberine göre Cruzeirolu Walace, kendi takımının kalecisiyle dalga geçtiği videoyu yanlışlıkla takım arkadaşlarının olduğu WhatsApp grubuna atınca kadro dışı bırakıldı. Mesajı yanlış gruba, yani kendi takım arkadaşlarının grubuna gönderen ve kulüpte ortamı iyice geren Walace'a büyük ceza geldi. Kulüp, Walace'ın hareketini "bir oyuncuya saygısızlık ve iç normlara uymama" gerekçesiyle davranış disiplinsiz olarak nitelendirdi. Hem para hem de kadro dışı cezası alan Walace, takımın Libertadores kadrosundan da çıkarıldı.

ESPN'in haberine göre ise eleştirinin hedefi Matheus Cunha'nın "kısa kol" olarak adlandırıldığı ve videoda şakanın bu yönde yapıldığı aktarıldı. Yorumun şaka tonunda yapıldığı versiyonları olmasına rağmen, içerik iyi karşılanmadığı ve takım içinde ortamı gerdiği ifade edildi.