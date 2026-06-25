FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında İskoçya ile Brezilya takımları, ABD’nin Miami kentindeki Miami Stadyumu’nda karşılaştı. Sambacılar, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 32 turuna kaldı.

Brezilya'da sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Neymar, maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, böylece 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmış oldu. Yıldız futbolcu böylece adını Brezilya tarihine yazdırdı.

Opta’nın verilerine göre; 981 gün sonra Brezilya formasıyla sahaya çıkan Neymar, Dünya Kupası tarihinde Pele, Djalma Santos ve Cafu'nun ardından Brezilya formasıyla dört turnuvaya çıkan dördüncü oyuncu oldu. Neymar karşılaşma sonrası ise gözyaşlarını tutamadı.

SAMBACILAR 6. KUPAYI İSTİYOR

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.