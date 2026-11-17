Brezilyalı şarkıcı Anitta, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Cinsellik hakkında konuşmaktan çekinmediğini belirten ünlü isim, geçmişte yaşadığı farklı deneyimleri anlattı.

Üçlü ilişki yaşayıp yaşamadığı yönündeki sorulara açıkça yanıt veren Anitta, bu deneyimi birçok kez yaşadığını söyledi. Dört ve altı kişinin katıldığı birlikteliklerinin de olduğunu belirten şarkıcı, eski sevgililerinden biriyle başka çiftlerle partner değiştirdiklerini açıkladı.

“Her şey karşılıklı istek ve saygı çerçevesindeydi”

Eski sevgilisinin bu tür deneyimlere sıcak baktığını ve birlikte olacakları kişileri seçme konusunda kendisine özgürlük tanıdığını anlatan Anitta, bu nedenle kendisini rahat hissettiğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cinsellik hakkında konuşmaktan utanmıyorum. Üçlü ilişki yaşayıp yaşamadığım soruluyor. Evet, hem de birçok kez. Dört kişinin ve altı kişinin katıldığı deneyimlerim de oldu. Bir dönem başka çiftlerle partner değiştirmeyi seven bir sevgilim vardı.

Birlikte olduğumuz insanları seçmeme izin veriyordu. Bu nedenle kendimi rahat hissediyordum. Her şey karşılıklı istek ve saygı çerçevesinde gerçekleşiyordu. Sadece kadınlarla birlikte olduğumuz deneyimler yoktu. Başka erkeklerin de bulunduğu üçlü ilişkiler yaşadık. Eski sevgilim bu konuda rahattı. Ben de bundan hoşlanıyordum.”