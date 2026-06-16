Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, sevgilisi Bruna Biancardi ile yeni bir bebek beklediklerini duyurdu.

NEYMAR'DAN BEŞİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Çift, yayınladıkları videoda bebeklerinin kız olacağını açıkladı. Böylece Neymar, dördüncü kez kız çocuğu babası olacak.

Daha önce üç kız ve bir erkek çocuğu bulunan Neymar'ın yeni bebeği, ailesinin beşinci üyesi olacak.

PEMBELER İÇİNDE CİNSİYET PARTİSİ

Neymar ve Bruna Biancardi, mutlu haberi YouTube'da yayınladıkları renkli bir video ile paylaştı. Açık havada çekilen görüntülerde çiftin kızları Mavie ve Mel ile Neymar'ın önceki ilişkisinden olan oğlu Davi de yer aldı.

Ailenin birbirlerine pembe boya sürerek açıkladığı cinsiyet partisinde, yeni bebeğin kız olacağı ortaya çıktı. Böylece Neymar, dördüncü kez kız çocuğu babası olacak.

Ünlü futbolcu, kızlarının sayısının artmasıyla evdeki kadın nüfusuna gönderme yaparak esprili bir açıklamada bulundu. Neymar, dört kız babası olduğunda onlardan oluşan bir müzik grubu kuracağını ve adını da dünyaca ünlü "Spice Girls" koyacağını söyledi.