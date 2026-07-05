Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sini Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan ve güvenlik aracı eşliğinde sona eren yarışta Leclerc, 1 saat 27 dakika 11.335 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti. Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell, yarışı liderin 0.427 saniye arkasında ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise liderden 0.772 saniye farkla üçüncü bitirdi. Formula 1'de sezon, 19 Temmuz Pazar günü koşulacak Belçika Grand Prix'siyle devam edecek. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: Kimi Antonelli (İtalya): 179 George Russell (Büyük Britanya): 154 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147 Charles Leclerc (Monako): 108 Lando Norris (Büyük Britanya): 97

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