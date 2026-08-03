Pop yıldızı Britney Spears, Instagram hesabında paylaştığı dans videolarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Evinde farklı kombinlerle kamera karşısına geçen 44 yaşındaki şarkıcı, paylaşımlarından birinde üstsüz dans ettiği görüntülere de yer verdi.

"Oops!... I Did It Again" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Spears, videolarda önce yarı çıplak kıyafetlerle dans etti. Daha sonra üstünü tamamen çıkararak kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının görüntülerinde göğüs uçları dijital sembollerle kapatıldı. Siyah tayt, bot ve şapkasıyla dans etmeyi sürdüren Spears'ın saçlarını savurduğu ve vücuduna dokunduğu anlar da videoda yer aldı.

Paylaşımı kısa süre sonra düzenledi

Paylaşımın ardından fikrini değiştirdiği düşünülen Spears, videoyu yeniden düzenleyerek üstsüz görüntüleri kaldırdı. Ünlü şarkıcı ayrıca paylaşımın yorum bölümünü de kapattı. Düzenlenmiş video kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

Paylaştığı bir diğer videoda ise siyah mini şortuyla "Mi Gente" şarkısı eşliğinde yerde twerk yapan Spears, yine dikkat çekti.

Videolarda en çok konuşulan detaylardan biri ise ev yardımcısının tavrı oldu. Spears dans ederken bitişik odada halıyı süpürmeye devam eden ev görevlisi, ünlü şarkıcıya hiç dönüp bakmadan işini sürdürdü. O anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.