Papa Franciscus, dün yaşadığı akciğer spazmı (bronkospazm) krizi sonrası geceyi sakin geçirdi. Solunumunun bu krizden olumsuz etkilendiği ancak başka bir kriz yaşanmadığı bildirildi.

Vatikan yetkilileri, Papa’nın sağlık durumunun hala kritik olduğunu ve doktorların temkinli yaklaşımlarını koruduklarını ifade etti.

Şubat ayının başında şiddetli bronşit teşhisi konan Papa, 16 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Katolik liderin sağlık durumu yakından takip ediliyor. Vatikan kaynakları, son bronkospazm krizinin ardından Papa’nın dinlendiğini, ateşinin olmadığını ancak genel durumunun hassasiyetini koruduğunu aktardı.

PAPA SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

İtalyan basını, Papa’nın tıbbi durumunun karmaşık olmaya devam ettiğini yazdı. Vatikan, bronkospazm krizi nedeniyle Papa’nın makineyle nefes aldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, tedaviye olumlu yanıt alındığını belirtti.

Papa, Şubat ayının başından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 9 ve 12 Şubat’taki halka açık etkinliklerde konuşmakta zorlandığını söylemiş, yardımcılarının konuşma metinlerini okumasını istemişti.

14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığında polimikrobiyal bir enfeksiyon tespit edilmişti. 18 Şubat’ta zatürre teşhisi konduktan sonra sağlık durumu daha da karmaşık bir hal aldı.

Papa’nın doktorları, 21 Şubat’ta yaptıkları açıklamada, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tamamen riskten uzaklaşmadığını söylemişti.