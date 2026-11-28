Fenerbahçe'de Kojo Oppong, Archie Brown'u izlemek için tribüne gelen scoutların da dikkatini çekti. Newcastle United, Fulham ve Atalanta'nın gözlemcileri, Shakhtar Donetsk ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Ganalı stoperi de yakından takip etti.

22 yaşındaki savunmacının performansından etkilenen scoutların Oppong'u da listelerine eklediği, futbolcunun Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girdiği belirtildi.

HAVA TOPU MÜCADELESİ KAYBETMEDİ

Oppong, Shakhtar Donetsk karşısında 5 ikili mücadele kazandı. Girdiği hava topu mücadelelerinin hiçbirini kaybetmeyen genç stoper, karşılaşmada Fenerbahçe'nin en fazla top kapan futbolcusu oldu.

Sezon başında Fransa temsilcisi Nice'ten 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Oppong'un performansından sarı-lacivertli teknik heyetin de son derece memnun olduğu aktarıldı.