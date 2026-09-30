Bir dönemin en ünlü aksiyon yıldızlarından Bruce Willis, sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğu bıraktıktan sonra zamanının büyük bölümünü evinde geçiriyor. 71 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili gelişmeler, zaman zaman kızları ve eşi Emma Heming tarafından paylaşılıyor.

Bu kez Willis'in son hali, kızı Tallulah Willis'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. 32 yaşındaki Tallulah, babasının alnından öptüğü bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak “Çok tatlı!” notunu düştü.

KIZINDAN BABASINA DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tallulah'ın paylaşımı, Bruce Willis'in ailesiyle geçirdiği zamandan yeni bir anı ortaya koydu. Ünlü oyuncu uzun süredir kameralardan uzak yaşarken, kızları da onu ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Willis'in son olarak Tallulah'ın 8 Ağustos'taki müzisyen Justin Acee ile düğününde görüntülendiği belirtildi. Ünlü oyuncu, düğünde kızı ve yeni eşiyle birlikte fotoğraflanmış ve objektiflere gülümserken yansımıştı.

HASTALIĞI NEDENİYLE OYUNCULUĞU BIRAKTI

Bruce Willis'in ailesi, oyuncunun 2022 yılında afazi teşhisi aldığını ve bunun ardından oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Aile, 2023 yılında ise teşhisin frontotemporal demans olarak değiştirildiğini duyurdu.

Willis'in hastalığı ilerlerken ailesi tarafından yalnız bırakılmadığı belirtiliyor. Ünlü oyuncu, 2025 yılında ailesinin yaşadığı evin yakınındaki ayrı bir eve taşındı ve burada 7/24 tam zamanlı bakıcı desteği almaya başladı.

AİLESİ ONU YALNIZ BIRAKMIYOR

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore'dan olan Rumer, Scout ve Tallulah ile Emma Heming'den olan Mabel ve Evelyn isimli kızları, oyuncuyu sık sık ziyaret ediyor.

Demi Moore ile Emma Heming'in de iyi anlaşması sayesinde geniş aile zaman zaman bir araya geliyor. Willis'in kızları ve ailesi, ünlü oyuncunun bu zorlu döneminde yanında olmayı sürdürüyor.