Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesindeki bir grup milletvekili, Türkiye'de Halk TV'ye kayyum atanması kararını Brüksel gündemine taşıdı.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ile Renew Europe gruplarından toplam 17 parlamenter, Avrupa Komisyonuna yazılı soru önergesi sunarak Türkiye'ye yönelik mali yardımları tartışmaya açtı.

Milletvekilleri sundukları yazılı önergede, Avrupa Komisyonunun Halk TV'ye kayyum atanmasına bir karşılık vermeyi düşünüp düşünmediğini ve hangi önlemleri alacağını sordu.

Önergede ayrıca, Türkiye'deki durumun Avrupa Birliği (AB) tüzüğü kapsamında "önemli bir gerileme" anlamına gelip gelmediği sorusu da gündeme getirildi.

Türkiye'de medyaya yönelik baskıların AB tüzüğü çerçevesinde "önemli bir gerileme" olarak değerlendirilmesi hâlinde, katılım öncesi mali yardımların azaltılması veya askıya alınması süreci gündeme gelebiliyor.

EKREM İMAMOĞLU VURGUSU

Gündemi Brüksel'e taşıyan İtalyan milletvekili Dario Nardella, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede savunma yapmaya başladığı gün Halk TV'ye el konulması, basın ve ifade özgürlüğüne, dolayısıyla demokrasiye yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Fransız milletvekili Sandro Gozi ise yaptığı açıklamada, "Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu bir alternatif olduğu için yargılanıyor. Şimdi de onun savunmasını haberleştiren televizyon kanalı susturuldu. Avrupa bunu görmezden gelemez. Türkiye, AB'ye aday bir ülke ve ilişkilerimiz temel özgürlüklere saygı üzerine kurulmalı" ifadelerini kullandı.

Birliğin yürütme organı olan ve yürütme ile yönetim işlevlerini yerine getiren Avrupa Komisyonunun, AB tüzüğü gereği soru önergesine altı hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.

Türkiye'de polis 14 Ekim'de Halk TV binasına girmiş, kanala kayyum atanırken normal yayın akışı kesilmişti.