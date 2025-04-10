Manchester United'ın son yıllarda yaşadığı düşüşe rağmen sergilediği performans ile takımı adeta tek başına ayakta tutan Bruno Fernandes için olay bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United'ın eski forvetlerinden Teddy Sheringham, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli kaptanının takımdan ayrılabileceğini söyledi.

'HERKES SATILABİLİR'

Teddy Sheringham, Manchester United'ın bütçe için eldeki isimleri çıkarabileceğini ifade ederken "Manchester United için şu anda duyduğum şey en büyük yıldızların bile gönderilebileceği ve hepsinin bir fiyatı olduğudur. ManU zor durumda transfer yapabilmek için paraya ihtiyacı olacak. Eğer Manchester City, 30 yaşındaki Bruno için 100 milyon Pound civarında bir teklif yaparsa Manchester United bunu düşünebilir. Ratcliffe bu teklife bakıp 'Haydi anlaşalım' diyebilir." sözlerini kullandı.

Eski forvet oyuncusu Sheringham, Manchester City'nin Kevin De Bruyne'nin ayrılığı sonrası bruno Fernandes'i değerlendirmek isteyeceğini düşünüyor.