Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna dahil etmeye çalıştığı Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı taraftarın transfer çağrısına gülümsemeyle karşılık verdi. Uluslar Ligi kapsamında Norveç ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde oturan Fernandes, tribünden bir Galatasaray taraftarının "Galatasaray'a gel" seslenişine dikkatle kulak verdi. Maçı takip ettiği sırada taraftarın çağrısını duyan Portekizli yıldız, tebessüm ederek yanıt verdi. Galatasaray, yaz transfer döneminde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermişti. Fernandes'in de sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklife olumlu yaklaştığı bildirilmişti. Ancak İngiliz devi Manchester United'ın yüksek bonservis beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkmıştı.

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