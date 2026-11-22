Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını söyledi. Liverpool maçı öncesinde Sky Sports'a konuşan Portekizli futbolcu, kulübün teklif yaptığını ancak şu anda devam eden bir müzakere olmadığını açıkladı.

Fernandes, sözleşmesinin geçen sezon sonunda ve bu sezon başında gündeme geldiğini belirtti. Takımın ve kulübün durumunu dikkate alarak görüşmeleri bir kenara bıraktığını anlatan kaptan, "Çünkü şu anda en önemli şey kulübün tekrar maç kazanmaya başlaması." dedi.

"DAHA FAZLA PARA İSTESEYDİM BURADA OLMAZDIM"

Daha yüksek ücret ve daha uzun sözleşme istediği yönündeki iddialara karşı çıkan Fernandes, "Daha fazla para isteseydim burada olmazdım. Manchester United'da olmaktan çok daha fazla para kazanabileceğim bir yere gidebilirdim." ifadelerini kullandı.

Son üç sezonun yaz transfer dönemlerinde ayrılma şansı bulunduğunu söyleyen Fernandes, her defasında Manchester United'da kalmayı tercih ettiğini vurguladı. Kulübe verdiği önemi ve burada kazanma isteğini gösterdiğini belirten futbolcu, kulübün ayrılık zamanının geldiğini düşünmesi halinde ayrılacağını dile getirdi.

KULÜPTEN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fernandes, Manchester United'ın kendisine yeni sözleşme önerdiğini de doğruladı. Portekizli oyuncu, "Evet, kulüp bana yeni bir sözleşme teklif etti, bu da onların benim kalmamı istediklerini gösteriyor bence. Ve dediğiniz gibi, şu anda herhangi bir görüşme yok." diye konuştu.

Fernandes'in mevcut sözleşmesi yazın sona eriyor. Manchester United'ın kontratta bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

POCHETTINO'YA ÖVGÜ

Takımın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino hakkında da konuşan Fernandes, Arjantinli çalıştırıcının takıma iyi bir enerji getirdiğini söyledi. Pochettino'yu pozitif, güçlü ve disiplinli biri olarak tanımlayan kaptan, teknik heyetin kulübün başarılı olmasını ve maç kazanmasını istediğinin açıkça görüldüğünü belirtti.

Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.