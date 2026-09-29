UEFA Uluslar A Ligi 2. hafta maçında Portekiz, Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Portekiz'in yıldızı Bruno Fernandes, bir Galatasaray taraftarının transfer çağrısına kayıtsız kalmadı. 'GALATASARAY'A GEL' ÇAĞRISINA YANIT VERDİ Maç sırasında bir Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcuya seslendi. Yedek kulübesi önünde ayakta bekleyen Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'e “Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) diye seslenen taraftara Portekizli oyuncudan beklenmedik bir tepki geldi. Bir anda şaşkına dönen Portekizli futbolcu, taraftarın çağrısını gülümseyerek karşıladı. O anlar sarı kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı. Transfer döneminde Fernandes için Manchester United ile pazarlığa oturan Galatasaray, yüksek bonservis talepleri nedeniyle transferi tamamlayamamıştı. Portekizli oyuncunun sözleşme uzatacağı iddiaları ortaya atılsa da yeni bir gelişme yaşanmadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.