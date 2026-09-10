Brüksel'in kalbi Grand-Place’te fareler sokaklarda ve iş yerlerinde görülmeye başladı. Özellikle bir çikolata dükkânının vitrininde görülen bir farenin fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla sorun gündeme geldi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Muhalefet partileri, belediyenin aldığı tedbirlerin yetersiz kaldığını savunuyor. Yeşiller Partisi’nden (Ecolo-Groen) Lotte Stoops, esnafın durumdan rahatsız olduğunu, bölgeye akşam ve gece saatlerinde turistlerin ve yerlilerin yakınlaşmadığını belirtti.

Belediye, soruna karşı mayısta özel bir çalışma grubu kurdu. Bu alana ayırılan bütçe 35 bin avrodan 100 bin avroya çıkarıldı. İlçe merkezindeki yaya bölgesine 15 akıllı fare kapanı yerleştirildi.

BELEDİYE OPERASYONLAR BAŞLATTI

Brüksel Belediye Başkan Philippe Close, 7 Eylül’deki belediye meclisi toplantısında farelerle mücadelenin öncelik olduğunu açıkladı. İşletmelere ücretsiz hizmet sunulurken, vatandaşlardan atık bırakmaması isteniyor.

Şubat ayından bu yana yapılan 137 operasyonda 1073 fare yakalandı. Yaz aylarında önlemlerin daha da artırılması bekleniyor.