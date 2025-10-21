BTK’nın aldığı karara göre, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, belirlenen üst sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacak. Bu adım, operatörlerin 5G altyapı yatırımları veya ihale ödemeleri bahanesiyle yüksek zam yapmasının önüne geçti.

Yeni düzenleme, 5G’nin 1 Nisan 2026’da devreye gireceği döneme kadar fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

5G İ HALES İ NDE 3,5 M İ LYAR DOLARLIK REKOR TEKL İ F

Geçtiğimiz günlerde yapılan 5G ihalesinde üç büyük operatör, toplam 3 milyar 534 milyon dolar teklif vererek 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.

Şirketler, bu bedeli üç eşit taksitte ödeyecek ve 2026 yılına kadar altyapılarını 5G’ye uygun hale getirmekle yükümlü olacak. Türkiye, bu tarihten itibaren 5G teknolojisini resmi olarak kullanmaya başlayacak.

YEN İ TAVAN F İ YATLAR BELL İ OLDU

BTK’nın yayımladığı yeni azami ücret tarifesine göre:

Yurtiçi arama dakikası: 4,11 TL

Yurtdışı arama dakikası: 48,68 TL

Yurtiçi SMS: 2,93 TL

Yurtdışı SMS: 8,54 TL

Bilinmeyen numaralar servisi: Dakikası 11,65 TL

Bu sınırlar, tüketicilerin zam şokuyla karşılaşmaması için 2026’ya kadar geçerli olacak.

SIM KART VE HAT İŞ LEMLER İ NE YEN İ D Ü ZENLEME

SIM kart değişikliklerinde de yeni ücretlendirmeler yürürlüğe girdi.

Garanti kapsamındaki değişiklikler ücretsiz kalırken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı kaynaklı durumlarda 180,06 TL alınacak.

Hat açma ve kapama işlemleri ise 183,68 TL olarak ücretlendirilecek.

TAAHH Ü TS Ü Z ABONELERE Y Ü ZDE 30 SINIRI

BTK’nın kararına göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi dolan abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 zam yapılabilecek.

Örneğin, şu anda 300 TL ödeyen bir abonenin yeni paket fiyatı 400 TL’yi geçemeyecek.

Bu adım, özellikle taahhütsüz kullanıcılar için önemli bir koruma sağlayacak.

TAR İ FE KAR Ş ILA Ş TIRMASI ARTIK E-DEVLET'TE

Vatandaşlar artık hangi operatörün daha avantajlı tarifeler sunduğunu e-Devlet üzerinden karşılaştırabilecek.

BTK’nın geliştirdiği “Tarife Karşılaştırma” hizmeti sayesinde kullanıcılar, bağlantı hızı, taahhüt süresi, ek avantajlar ve ödeme seçenekleri gibi birçok kriteri tek ekrandan analiz edebilecek.

5G Ö NCES İ DENGEL İ F İ YAT D Ö NEM İ BA Ş LIYOR

BTK’nın yeni düzenlemesiyle, 5G’ye geçiş sürecinde fiyat istikrarı korunmuş olacak. Hem operatörlerin maliyet gerekçesiyle fahiş zam yapmasının önü kesilecek hem de vatandaş bütçesini koruyacak bir geçiş süreci yaşanacak.

2026 itibarıyla Türkiye, 5G teknolojisine dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat politikasıyla adım atacak.