Telefon dinlemeleri, iletişim ve telekomünikasyona ilişkin işlemler artık Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek. İletişimin tespiti, telefon dinleme, internet denetimi ve analiz konusundaki yetki el değiştiriyor. Bugüne kadar özerk bir kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) bünyesindeki bu görevler yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek.

BTK SAF DIŞI KALACAK

AKP’li Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi uyarınca, BTK devre dışı bırakılıyor.

Kanun teklifine bu amaçla konulan maddede ‘’Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca telekomünikasyona ilişkin işlemler ile dinlemeler, Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülür’’ deniliyor. Kanun teklifi yasalaşınca yetkiler 8 Ocak 2025’de kurulan SGB ve Cumhurbaşkanlığına geçecek.

Siber savunma, internet altyapı ve alan adı denetimi ile iletişimin tespiti ve analizini de Siber Güvenlik Başkanlığı yapacak. Anayasa’ndaki “temel hak ve özgürlükler kapsamında haberleşme hürriyeti ve gizliliğinin” ihlali durumunda ise alınacak tedbirleri de SGB belirleyecek. Tedbir kararları işletmecilere bildirilecek ve en geç 2 saat içinde yerine getirilecek.

TELEKULAKIN PATRONU

Siber Güvenlik Başkanlığı, 8 Ocak 2025’te kuruldu, Başkanı 9 ay sonra atandı. Ekim 2025’te Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, SGB Başkanı olarak görevlendirildi. Önal, Turkuvaz Medyada (2007-2014) üst düzey görevlerde de bulunmuş, Digitürk, Show TV ve Kanal 7 de çalışmıştı.