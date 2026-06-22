Belce ÖRÜ ERÇİN/ SÖZCÜ

Bireysel internet kullanıcılarına yönelik güncellediği fiyat tarifeleriyle tepki alan Türk Telekom'un, altyapı hizmeti sunduğu toptan tarifelere de fahiş zam yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025'teki kararına göre, Türk Telekom'un internet şirketlerinden alacağı port, hat kiralama ve altyapı ücretlerine yapacağı zam enflasyon endeksine bağlandı.

1 Temmuz 2026'da geçerli olacak yeni fiyatlar, en son açıklanan Yİ-ÜFE, 2025 Nisan'daki endeks değerine oranını geçemeyecekti. Ancak Türk Telekom, hizmet sağladığı şirketlere, BTK kararını hiçe sayarak enflasyonun üzerinde zam yaptı. En fazla yüzde 28.59 oranında yapılması gereken zam, yeni tarifelerle yüzde 38 seviyesine fırladı.

FİYATA İTİRAZ ETTİ

Resmi makamdan çıkan kararlara uyulması gerektiğini söyleyen Vodafone CEO'su Engin Aksoy, Türk Telekom'dan hizmet aldıklarını, şirketin belirlediği fiyata itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini söyledi. Bu arada Türk Telekom bireysel internet tarifelerine de Haziran itibarıyla ikinci kez zam yaptı. Bireysel paket fiyatları yüzde 31-39 arasında artarken, bazı modem ücretlerinde ise yüzde 67'ye varan yükselişler oldu.

'Yavaş interneti pahalıya kullanıyoruz'

TÜRK Telekom'un evdeki internete yönelik yaptığı zamlarda yeni tarifeye göre 16-35 Mbps paket 800 liradan 1.050 liraya çıktı, fiber 500 Mbps 1.300 lira ve fiber 1000 Mbps paketi 1.450 lira oldu. Standart modem ücreti 75 liradan 85 liraya, premium modem 90 liradan 150 liraya yükseltildi. Vatandaşlar zamlara yönelik sosyal medyada "Dünyanın en yavaş internetini kullanmak için en pahalı fiyatını veriyoruz" eleştirisinde bulundu.