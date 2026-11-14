ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), cuma günü yaptığı açıklamada, yangına neden olabilecek bir arıza sebebiyle yaklaşık 721 bin BMW AG aracının sürücülerinin araçlarını dışarıya park etmesi gerektiğini bildirdi.

BMW, geçen hafta 2012 ile 2018 model yılları arasındaki 14 modeli, su pompasındaki düzgün yalıtılmamış bir elektrik konektörünün suya maruz kalarak kısa devre yapabilmesi ve araç park halinde ve kapalıyken yangın riskini artırması nedeniyle geri çağırmıştı.

Daha önce onarılan araçlarda da benzer vakalar tespit edildi.

Söz konusu araçların 2024 yılında da bir su pompası sorunu nedeniyle geri çağrıldığı ve yeniden onarılmaları gerektiği kaydedildi.

'ARACI BİNALARDAN UZAĞA PARK EDİN'

NHTSA, önceki geri çağırma kapsamında onarımı yapılan araçlarda bu sorunla bağlantılı olabilecek 10 vakanın BMW tarafından tespit edildiğini açıkladı. Olaylarla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmedi.

Kurum, cuma günü yayımladığı tüketici uyarısında, "Bu araçlardan birine sahipseniz, aracınız onarılana kadar onu dışarıya, binalardan ve diğer araçlardan uzağa park etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

NHTSA'nın aktardığına göre, şirket henüz bir onarım çözümü sunmazken çözüm geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Uyarıların 25 Aralık'tan itibaren posta yoluyla gönderilmeye başlanması bekleniyor.

BMW HARCAMALARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Öte yandan BMW, Çinli otomobil üreticilerinden gelen artan rekabetle mücadele etmek amacıyla maliyetlerini düşürmeyi ve yönetim kademelerini yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Alman otomobil üreticisi geçen hafta kâr beklentisini düşürmüş ve önümüzdeki yıllarda karlılığını desteklemek için yeni nesil modellerinin üretimini artırma planlarını açıklamıştı.