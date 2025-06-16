Astrolojik yorumlarda bazı burçlar, ilişkilerdeki tutumları ve iletişim biçimleri nedeniyle zaman zaman 'yalancı', 'iki yüzlü' ya da 'güvenilmez' etiketleriyle karşılaşıyor. Ancak bu tanımlamalar her zaman burçların kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. İşte en çok eleştirilen üç burç ve bu özelliklerin arkasındaki astrolojik gerçekler...

1. İkizler Burcu: Tutarsızlık mı, Uyum Sağlama Çabası mı?

İkizler burcu, zodyağın en çok eleştirilen burçlarının başında geliyor. Merkür’ün etkisiyle hızlı düşünen, çabuk konuşan ve sık fikir değiştiren bu burç, çevresinde “iki yüzlü” ya da “yalancı” olarak etiketlenebiliyor.

Ancak bu durumun ardında çoğu zaman uyum sağlama isteği yatıyor. İkizler, her ortama ayak uydurmak için kendini farklı şekillerde ifade edebiliyor. Bu da dışarıdan bakıldığında güven sarsıcı görünebiliyor.

2. Balık Burcu: Beyaz Yalanların Efendisi

Balık burcu, hayalperest yapısıyla biliniyor. Neptün’ün yönettiği bu burç, duygusal yapısı nedeniyle gerçeklerden uzaklaşabiliyor. Bu durum bazen yalanla gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.

Balık burcu genellikle kimseyi kırmamak adına gerçekleri yumuşatarak anlatmayı tercih ediyor. Bu yüzden söylediği küçük 'beyaz yalanlar' zamanla güven sorununa dönüşebiliyor. Ancak bu tutum çoğunlukla iyi niyetli bir duygusal koruma mekanizmasıdır.

3. Akrep Burcu: Gerçekleri Saklayan Stratejik Zihin

Akrep burcu, zodyağın en gizemli ve derin düşünen üyelerindendir. Pluto’nun etkisiyle her şeyi açık etmekten hoşlanmayan Akrepler, sır saklama eğilimleri nedeniyle 'güvenilmez' olarak nitelendirilebiliyor.

Aslında Akrep burcu için güven karşılıklı inşa edilen bir kavramdır. Kendini tamamen açmadan önce karşısındakini sınar. Güvenmediği biriyle duygularını ya da düşüncelerini paylaşmaz. Bu ketumluk dışarıdan manipülasyon gibi algılanabilir.