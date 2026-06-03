Gökyüzündeki hareketlilik, bazı burçlar için önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. Astrologlara göre önümüzdeki günlerde gizli kalmış duygular, bastırılmış kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmalar su yüzüne çıkabilir. Özellikle güven, dürüstlük ve kişisel sınırlar konusunda önemli sınavlar yaşanması bekleniyor.

Aslan Burcu

Aslan burçları bu hafta ilişkilerinde beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Güvendikleri kişilerin farklı yönlerini keşfetmeleri, bazı hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir. Bu süreçte ani tepkiler vermek yerine olayları sakin bir şekilde değerlendirmek büyük önem taşıyor.

Terazi Burcu

Terazi burçları için geçmişte çözüme kavuşmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir konuşulmayan konuların ortaya çıkması, bazı ilişkilerde hesaplaşma sürecini başlatabilir.

Astrologlar, Terazi burçlarının herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarına da kulak vermesi gerektiğini vurguluyor.

Kova Burcu

Kova burçlarını ise iletişim alanında sürpriz gelişmeler bekliyor. Öğrenecekleri yeni bilgiler, bazı insanlara ve olaylara bakış açılarını değiştirebilir. Bu durum ilk etapta rahatsız edici görünse de uzun vadede önemli farkındalıklar sağlayabilir.

Astrologlara göre Kovalar, değişime direnmek yerine yaşananları bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmeli.