

Bazı insanlar öfkelerini yüksek sesle dile getirmez. Sessiz kalmayı tercih ederler ancak yaşadıkları kırgınlık derin izler bırakabilir. Astrolojiye ilgi duyanlara göre bazı burçlar, haksızlığa uğradıklarında ya da büyük hayal kırıklıkları yaşadıklarında öyle güçlü bir enerji yayar ki, ettikleri sitemin ya da "ah"ın etkili olduğuna inanılır. İşte kalbini incitmeden önce iki kez düşünmeniz gerektiği söylenen 3 burç...

Başak

Başak burcu detayları kaçırmayan yapısıyla tanınır. Yaşananları unutmaz, insanların davranışlarını dikkatle analiz eder ve çoğu zaman düşüncelerini hemen dile getirmez. Bu nedenle yaşadığı kırgınlık anlık değil, zaman içinde biriken duyguların sonucudur.

Bir Başak'ın gerçekten canı yandıysa, bunun öncesinde pek çok kez sabretmiş ve kendini sorgulamış olması muhtemeldir. Haksızlık karşısında sessizliğini korusa da, içten içe yaşadığı hayal kırıklığı oldukça derindir.

Onun dileği çoğu zaman intikam değil, herkesin yaptığının karşılığını görmesidir. Astrolojiye göre Başak'ın hayatından çıkan kişilerin zamanla benzer deneyimler yaşaması da bu inançla ilişkilendirilir.

Boğa

Boğa burcu sabırlı, sakin ve güvene önem veren bir karaktere sahiptir. Sevdiklerine karşı kolay kolay vazgeçmez; anlayış göstermeyi ve ilişkiyi sürdürmek için çaba harcamayı tercih eder. Ancak sabrının sınırı aşıldığında geri dönüşü zor bir mesafe koyabilir.

Özellikle emeklerinin değersiz görülmesi, güveninin boşa çıkarılması ya da huzurunun bilinçli şekilde bozulması Boğa'yı derinden etkiler.

Bu burç öfkesini gösterişli şekilde ifade etmese de, sessizce hayatından çıkardığı insanların yokluğunu hissettirdiği söylenir. Çünkü Boğa'nın sabrını tüketmek, onun için en büyük kırılma noktalarından biridir.

Aslan

Aslan burcu gururlu olduğu kadar yüreğini de ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Değer verdiği insanlardan aynı ilgiyi ve saygıyı görmek ister. Bu yüzden emeklerinin görmezden gelinmesi ya da toplum içinde küçük düşürülmesi onu derinden yaralayabilir.

Aslan öfkesini açıkça gösterebilir ancak asıl kırgınlığı sessizce yaşar. Gururunun incinmesi, zamanla geri dönülmesi zor bir uzaklaşmaya dönüşebilir.

Onun en güçlü tepkisi çoğu zaman sessizce vazgeçmek olur. Astrolojiye göre Aslan'ın hayatından çekilmesi, geride kalan kişilerin sonradan pişmanlık yaşamasına neden olabilecek bir etki olarak yorumlanır. Çünkü bir Aslan değerini geri çektiğinde, yokluğu daha belirgin hissedilebilir.