Konutlarda yetersiz priz sayısı nedeniyle yaygın olarak kullanılan uzatma kablolarının (grup priz), aşırı yüklenme sebebiyle ciddi yangın riskleri barındırdığı bildirildi. Uzmanlar; su ısıtıcısı, elektrikli ısıtıcı ve ekmek kızartma makinesi gibi yüksek akım çeken cihazların kesinlikle uzatma kablolarına takılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

HER YIL BİNLERCE YANGIN ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKIYOR

İtfaiye ve kurtarma servislerinin verilerine göre, her yıl binlerce konut yangını; arızalı elektrik tesisatları, cihazlar, kablolar ve aşırı yüklenmiş prizler nedeniyle meydana geliyor. Odalardaki sınırlı sayıdaki priz nedeniyle ev sakinlerinin sıklıkla uzatma kablolarına yöneldiği, ancak bu durumun kapasite aşımına zemin hazırladığı belirtildi.

EN RİSKLİ 3 CİHAZ

Elektrikli ev aletlerinin harcadığı enerji miktarlarına dikkat çeken uzmanlar, özellikle üç cihazın uzatma kablolarından uzak tutulması gerektiğini vurguluyor:

Su Isıtıcıları (Kettle): Yaklaşık 3000 watt,

Elektrikli Isıtıcılar: 3000 watt ve üzeri,

Ekmek Kızartma Makineleri: 800 ila 1500 watt arasında güç tüketiyor.

Yüksek watt değerine sahip bu cihazlardan birkaçının aynı anda tek bir uzatma kablosuna bağlanması, toplam yükün kablonun taşıma sınırını hızla aşmasına yol açıyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATILAN UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Konuya ilişkin teknik detayları paylaşan sektör uzmanları, uzatma kablolarının belirli bir maksimum yük kapasitesi olduğunu hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

"Kullanıcılar genellikle bu cihazların ne kadar akım çektiğinin farkına varmıyor. Tek bir hat üzerinde birden fazla yüksek akımlı cihazı bir araya getirdiğinizde, doğrudan bir yangın riski oluşturuyorsunuz. Standartlara uygun uzatma kablolarının belirli güvenlik işaretleri taşıması ve dahili sigortalara sahip olması zorunlu ancak piyasada ve internette satılan birçok ucuz kablo bu gereksinimleri karşılamıyor. Kablonuz uygun güvenlik sertifikalarını taşımıyorsa, aşırı ısınma durumunda akımı keseceğinin bir garantisi yoktur."

KALICI ÇÖZÜM EK PRİZ MONTAJI

Yetkililer, uzatma kablolarına bağımlı yaşayan ev sahipleri için en güvenli ve uzun vadeli çözümün, kalifiye bir elektrikçi çağrılarak duvara ek prizler monte ettirilmesi olduğunu belirtiyor. Bu işlem yapılana kadar ise yüksek wattlı tüm cihazların doğrudan duvardaki sabit prizlere takılması gerektiği önemle ifade ediliyor.