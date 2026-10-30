Mutfakta sık kullanılan bazı elektrikli aletler, işleri bittikten sonra kapatılmalarına rağmen prize takılı kalmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık hem gereksiz elektrik tüketimine hem de yangın riskine neden olabiliyor.

Simply Recipes'te yer alan habere göre, bazı ev aletleri kapalı konumda olsalar bile elektrik şebekesiyle bağlantılarını tamamen kesmiyor. Bekleme modunda enerji tüketen bu cihazlar, elektrik faturalarının yüzde 5 ila 10'unu oluşturabilen ek bir maliyete yol açabiliyor.

Elektrik tüketiminin yanı sıra cihazların prize takılı bırakılması güvenlik açısından da risk taşıyor. Özellikle ısı üreten mutfak aletlerinin kullanılmadıkları zamanlarda fişlerinin çekilmesi öneriliyor.

HAVA FRİTÖZÜ

Son yıllarda mutfaklarda yaygınlaşan hava fritözleri, kapalı konumdayken bile az miktarda elektrik tüketebiliyor. Bu nedenle cihazın kullanımı tamamlandıktan sonra fişinin çekilmesi daha güvenli bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca hava fritözü gibi ısı üreten cihazların aynı priz üzerinden başka yüksek güç tüketen aletlerle birlikte çalıştırılmaması gerekiyor.

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

Yangın riski taşıyan bir diğer mutfak aleti ise ekmek kızartma makinesi. Cihazın içerisinde bulunan ısıtma telleri ve zamanla biriken ekmek kırıntıları, olası bir elektrik arızasında yangına neden olabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Üstelik bu makinelerde kullanılan anahtar mekanizmaları zamanla arızalanabiliyor. Bu durumda cihaz kapalı görünse bile elektrik akımı almaya devam edebiliyor. Bu nedenle kullanım sonrasında fişinin prizden çıkarılması önem taşıyor.

KAHVE MAKİNESİ

Kahvenin belirli bir saatte hazır olması için zamanlayıcıyla çalışan makineler de dikkat edilmesi gereken cihazlar arasında bulunuyor. Gün boyunca prize bağlı kalan kahve makineleri, gözetimsiz şekilde çalışmaları nedeniyle güvenlik riski oluşturabiliyor.

Bu riski azaltmak için kahve makinesinin yalnızca kullanılacağı zaman prize takılması tavsiye ediliyor.

ELEKTRİK FATURASINI DA ARTIRABİLİYOR

Elektrikli ev aletlerinin kullanılmadıkları halde prize takılı kalması, yalnızca güvenlik açısından değil, enerji tüketimi bakımından da önem taşıyor. Elektrikçiler, bekleme modunda enerji harcayan cihazların faturaları yüzde 8'e kadar artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle kullanılmayan mutfak aletlerinin fişini çekmek, hem gereksiz elektrik tüketimini azaltmak hem de olası riskleri önlemek açısından alınabilecek basit önlemler arasında gösteriliyor.