Son dönemde Türkiye dahil birçok ülkede cep telefonu kullanıcılarını hedef alan uluslararası bir siber dolandırıcılık dalgası başladı. Vatandaşların telefon ekranlarında aniden beliren yabancı kodlu aramaların arkasından profesyonel veri hırsızlığı şebekeleri çıktı.

YENİ TAKTİK ÇALDIRIP KAPATMA

Türkiye'deki telefon kullanıcılarının da çok iyi bildiği Bulgaristan (+359), Senegal (+221) veya Sierra Leone (+232) gibi yurt dışı kodlu arama tuzaklarının son örneği Avusturya (+43) hatları üzerinden yaşanmaya başladı. Dolandırıcılar telefonları tek tık çaldırıp kapatarak merak uyandırıyor ve kurbanların geri aramasını sağlıyor.

FATURAYI ANINDA KATLIYOR

Numarayı merak edip geri arayan vatandaşlar, dakikası fahiş fiyatlarla ücretlendirilen özel tarifeli hatlara yönlendirilerek kabarık telefon faturalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir diğer yöntemde ise arayan şahıslar kendilerini resmi banka görevlisi veya kargo yetkilisi gibi tanıtıp T.C. kimlik numarası, banka onay kodları ve şifreler gibi kritik verileri ele geçirmeye çalışıyor.

BU 3 NUMARA ARARSA SAKIN AÇMAYIN

Yetkili mercilere ve siber güvenlik uzmanlarına bildirilen, acil engellenmesi gereken şüpheli numaralar arasında +43 3723 6636228, +43 664 8570613 ve +43 3766 1315149 bulunuyor.

BU ÇAĞRILARLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Uzmanlar, bilinmeyen yabancı numaralarla karşılaşan vatandaşların kesinlikle panik yapmaması gerektiği konusunda uyardı. Cevapsız kalan yabancı alan kodlu çağrıların merak edilip kesinlikle geri aranmaması ve tanınmayan yurt dışı aramalarının yanıtlanmadan anında engellenmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca kendisini müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişilere SMS ile gelen hiçbir doğrulama kodunun veya şifrenin verilmemesi büyük önem taşıyor. Yurt dışıyla aktif bir görüşme trafiği bulunmayan vatandaşların, GSM operatörleriyle iletişime geçerek hatlarını yurt dışından gelecek aramalara ve özel tarifeli hatlara kapatması en kesin çözüm olarak gösteriliyor.