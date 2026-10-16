Kremlin’in savaş dönemi sansür yasaları, Rusya sokaklarında sanat yapmayı adeta bir suç haline getirdi. St. Petersburg kentinde halka açık alanlarda müzik yapan "Stoptime" adlı genç sokak grubu, sürgündeki muhalif sanatçıların şarkılarını seslendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Vokalist Diana Loginova (Naoko), davulcu Alexander Orlov ve gitarist Vladislav Leontyev’den oluşan grup üyeleri tutuklanarak hapse gönderildi.

SADECE ŞARKI SÖYLEDİLER TUTUKLANDILAR

Moskova yönetiminin hedefinde olan şarkıları söyledikleri için kısa sürede sosyal medyada viral olan genç müzisyenler, izinsiz gösteri düzenlemek suçlamasıyla 12 ila 13 gün arasında hapis cezası aldı. Ancak grubun solisti Diana Loginova için tehlike henüz geçmiş değil. Loginova hakkında Rus ordusunu itibarsızlaştırmak suçlamasıyla iki ek idari soruşturma daha açıldı. Genç vokalistin cezasının adli kovuşturmaya dönüşerek ciddi bir hapis mahkumiyetine yol açmasından endişe ediliyor.

OLUMSUZ ALGI YARATMAKLA SUÇLANDI

Sokak grubunun tutuklanmasına giden süreçte güvenlik güçlerinin radarına takılan ilk eser, Noize MC’nin "Svetlaya Polosa" (Açık Şerit) isimli parçası oldu. Şarkı doğrudan savaşa veya ordunun eylemlerine değinmeyip soyut metaforlar kullansa da, Kiev'deki bir drone saldırısı sırasında bu parçayı dinleyen Ukraynalı bir dinleyicinin paylaşımı polis tarafından gerekçe gösterilerek kamuoyunda olumsuz algı yaratmakla suçlandı.

SAVAŞ KARŞITLARININ ŞARKISI OLDU

Bir diğer kriz yaratan parça ise Monetochka’nın "Eto Bylo V Rossii" (Rusya'da Oldu) eseri oldu. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan sanatçının geçmişe duyduğu özlemi anlatan hüzünlü şarkı, kısa sürede savaş karşıtı gençlerin ve muhalif liderler Alexei Navalny ile Boris Nemtsov'un anıldığı videoların arka plan müziği haline geldi.

PROPAGANDA SAYILARAK YASAKLANDI

Grubun başını en çok ağrıtan eserlerden Noize MC’nin "Kooperativ Lebedinoye Ozero" (Kuğu Gölü Kooperatifi) şarkısı ise Rus mahkemeleri tarafından halihazırda aşırıcılık ve hükümet darbesi propagandası sayılarak resmen yasaklandı. Sovyetler'in çöküşünü simgeleyen Kuğu Gölü Balesi'ne ve Vladimir Putin'in yakın çevresine gönderme yapan parça, gençlerin ahlaki gelişimini tehdit ettiği gerekçesiyle kara listeye alınmıştı.

YAYINLANMAMIŞ ŞARKIYA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Son olarak Monetochka’nın henüz resmi olarak yayınlanmamış "Ty Soldat" (Sen Bir Askersin) isimli ve savaşın askerler üzerinde bıraktığı ağır ruhsal izleri işleyen parçası da solist Loginova'nın ordunun itibarını zedelemekle suçlanmasına neden oldu.